Mondiali pallavolo, Italia batte Belgio e va in semifinale

  • Settembre 24, 2025
Mondiali pallavolo, Italia batte Belgio e va in semifinale

(Adnkronos) – L'Italvolley maschile supera in tre set il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali di pallavolo in corso nelle Filippine e vola in semifinale sabato contro la vincente tra Polonia e Turchia, in campo oggi alle 14 italiane. I ragazzi di De Giorgi si prendono la rivincita dopo la sconfitta contro i Red Dragons nella fase a gironi, 3-2, e chiudono con un netto 3-0 la sfida di oggi (25-13, 25-18 25-18).  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

