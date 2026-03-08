Cosmi: “Vittoria di orgoglio. Da oggi inizia un nuovo campionato”

Al termine della gara con il Latina, l’allenatore della Salernitana Serse Cosmi, ha analizzato in conferenza stampa una partita definita “particolare”, segnata da episodi e da una lunga inferiorità numerica.

«Una delle mie caratteristiche è lottare fino alla fine – ha spiegato il tecnico – ma mi piace anche vedere la mia squadra giocare bene, cosa che purtroppo non siamo riusciti a fare nelle ultime tre partite. In questo periodo ho utilizzato 22 giocatori, tra infortuni, squalifiche e la necessità di valutare tutti. Non abbiamo risolto i problemi, ma questa vittoria è comunque motivo d’orgoglio».

Lescano, espulsioni e gestione della gara

Cosmi ha commentato anche l’atteggiamento offensivo della squadra e la prestazione di Facundo Lescano:

«Pretendo che gli attaccanti attacchino il primo palo e Lescano lo sa bene. Corsa, determinazione e rabbia non devono mai mancare, ma serve anche qualità».

Il tecnico si è poi soffermato sugli episodi disciplinari che hanno condizionato il match:

«Le due espulsioni hanno coinvolto calciatori esperti come Capomaggio e Golemic, che difficilmente commettono errori del genere. Credo che l’ansia prima della partita abbia inciso. Sono ingenuità che potevano costarci caro, ma non bisogna addossare colpe: sanno già cosa hanno fatto».

Difesa di Donnarumma

Un passaggio importante è stato dedicato al portiere Donnarumma, finito nel mirino per un episodio durante la gara:

«Non ho visto l’errore perché ero girato. Mi hanno spiegato dopo cosa era successo. Ha fatto anche una grande parata nel primo tempo e nel secondo è stato impeccabile. L’azione del gol nasce anche da una mia richiesta. Per me Donnarumma non si discute: nello spogliatoio è un elemento fondamentale».

Modulo e rapporto con i tifosi

Cosmi ha poi parlato dell’aspetto tattico e del clima attorno alla squadra:

«Il 3-5-2 è un sistema che conosco benissimo, forse più di mia moglie. Possiamo riproporlo, ma servono gli interpreti giusti. Capisco la delusione dei tifosi: la contestazione verso i giocatori è comprensibile. Il mio obiettivo è far cambiare loro idea. Se giochi bene e vinci, il pubblico torna vicino alla squadra».

“Partita particolare, vittoria pesantissima”

Ai microfoni di LiraTV l’allenatore ha ribadito il valore del risultato:

«Abbiamo giocato praticamente tutto il secondo tempo in nove uomini e gran parte della gara in inferiorità numerica. Per questo la vittoria ha un valore enorme. Ne avevamo bisogno e per noi significa molto. Da oggi inizia un nuovo campionato: ho visto tutti i giocatori e adesso abbiamo una settimana per preparare la trasferta di FC Crotone».

L’aspetto mentale

Cosmi ha infine affrontato il tema della condizione psicologica della squadra:

«La squadra non è tranquilla e, se lo fosse, mi preoccuperei. Siamo tra il terzo e il quarto posto e la pressione è diversa. Dobbiamo uscire da questo calo di autostima. In allenamento vedo giocatori che fanno bene e poi in partita si trasformano. Più che ritrovare entusiasmo dobbiamo ritrovare dignità. Poi, con i risultati, anche i tifosi torneranno vicini alla squadra»