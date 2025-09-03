Misiani: P. De Luca candidato unitario segretario Pd

“Stamattina ho insediato la Commissione regionale per il Congresso del Pd Campania, che avrà luogo dal 25 al 28 settembre e vedrà l’elezione del nuovo segretario regionale. Piero De Luca è il candidato unitario per questo ruolo. A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro”. Lo dichiara in una nota il senatore Antonio Misiani, commissario del Pd campano. “Il congresso – afferma – sarà un passo importante per il futuro della comunità politica del Pd campano. Dopo oltre due anni di commissariamento e un lungo e difficile percorso, sono soddisfatto di aver contribuito a costruire un progetto unitario per cui ho sempre lavorato e che – ne sono convinto – ci aiuterà a fare al meglio la nostra parte per vincere le prossime elezioni regionali. Siamo alla vigilia di una competizione decisiva e la Campania è la regione più importante tra quelle che andranno al voto in autunno. Questo è il momento della responsabilità condivisa, per poter offrire alle cittadine e ai cittadini campani un progetto di governo credibile e all’altezza delle sfide della prossima legislatura regionale, su nodi cruciali come la sanità pubblica e le politiche sociali, il lavoro e le imprese, i trasporti e le infrastrutture, la tutela dell’ambiente”. “In questa prospettiva, il Pd campano – dice ancora Misiani – deve essere parte fondamentale del campo progressista che stiamo costruendo in tutto il Paese, il perno di un progetto forte e coeso, di una alleanza larga tra forze politiche e civiche. Un partito della gente, tra la gente, in cui le differenze diventano ricchezza. Un partito capace di valorizzare il lavoro di questi anni alla guida della Regione e con il coraggio e l’ambizione di migliorarlo. Un partito aperto e plurale, laboratorio di proposte e politiche di cambiamento e innovazione in una terra bellissima e impegnativa. Sono certo – conclude il parlamentare dem – che le Democratiche e i Democratici della Campania riusciranno a vincere questa sfida e a raggiungere questi obiettivi”.
