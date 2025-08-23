Milan-Cremonese, gol di Pavlovic e proteste grigiorosse: cos’è successo

(Adnkronos) – Torna la Serie A e tornano le prime polemiche arbitrali. In Milan-Cremonese di oggi, sabato 23 agosto, fa discutere il gol del momentaneo 1-1 realizzato da Strahinja Pavlovic. Dopo il vantaggio firmato da Baschirotto alla mezz'ora, i rossoneri hanno rimesso la partita in equilibrio grazie al colpo di testa del difensore. L'1-1 del serbo è arrivato a inizio recupero, su cross di Estupinan. Al centro del dibattito c'è l'inizio dell'azione di Saelemaekers, caratterizzata da uno scontro di gioco con Zerbin. Dopo l'impatto, il difensore grigiorosso resta a terra e la panchina della Cremonese protesta. Poi il cross dell'esterno e il colpo di testa dell'1-1, con immediata reazione del tecnico Davide Nicola. L'arbitro Collu, in perfetta posizione per valutare l'accaduto, covalida. Il contatto è stato dunque ritenuto nei limiti del regolamento. A fine primo tempo, Milan-Cremonese è 1-1. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
