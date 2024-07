Liste attesa: De Luca (Pd), provvedimento bluff

“La conferenza delle Regioni boccia il Decreto sulle liste d’attesa e smaschera la propaganda del Governo. E’ un provvedimento bluff perche’ privo di risorse e strumenti concreti per velocizzare l’accesso alle cure. Bisogna seguire le indicazioni della proposta a prima firma Schlein: piu’ fondi in sanita’ e sblocco al tetto delle assunzioni. Cosi’ Piero De Luca, capogruppo Pd nella commissione Politiche europee della Camera, in una dichiarazione ai Tg