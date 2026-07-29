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Miglioramento della rete dell’emergenza cardiologica nella Valle dell’Irno

  • Luglio 29, 2026
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Miglioramento della rete dell’emergenza cardiologica nella Valle dell’Irno

Proposta per il miglioramento della rete dell’emergenza cardiologica nella Valle dell’Irno soprattutto in previsione dell’esodo di Agosto. Considerata la frequente congestione del traffico in prossimità della barriera autostradale di Mercato San Severino, che in determinati orari può determinare ritardi significativi nei trasferimenti in emergenza, si propone che l’ASL valuti la possibilità di utilizzare, per i pazienti con infarto miocardico provenienti dalla Valle dell’Irno, anche l’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, qualora ciò consenta di ridurre i tempi di accesso all’emodinamica. L’obiettivo della proposta è garantire il trattamento nel minor tempo possibile, in linea con i principi delle reti tempo-dipendenti, privilegiando il centro in grado di assicurare il più rapido intervento salvavita in base alle reali condizioni della viabilità e alla situazione operativa del momento. Si chiede pertanto all’ASL di valutare un eventuale aggiornamento dei protocolli della rete dell’emergenza, affinché, nei casi in cui il percorso verso Salerno risulti significativamente rallentato, possa essere preso in considerazione anche il trasferimento presso l’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, ove clinicamente e organizzativamente appropriato. Lo scrive in una nota il dottor Carmine Landi.

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