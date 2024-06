Memorial dedicato a Enzo Pastore

Ricordare Enzo Pastore, l’ex grande presidente del Comitato regionale Campano della FIGC a tre anni dalla Sua scomparsa non facciamo assolutamente uno sforzo di memoria visto che la figura di questo grande personaggio, che ha dato tanto al calcio campano negli anni in cui è stato dapprima segretario e poi presidente, non è stato mai dimenticata e mai lo sarà. Soprattutto per tantissime persone con Fernando Cuffaro, responsabile tecnico della scuola calcio Locubia in primis, a tenere sempre vivo il nome di Enzo ma anche per tanti altri amici che lo hanno stimato e gli hanno voluto bene dando vita anche ad un sito <ricordo di Enzo Pastore> che vede la partecipazione sui social di tantissimi amici che lo vogliono sempre ricordare e mai dimenticare. Anche quest’anno come fa da tre anni il professore Cuffaro, presso la Locubia, con i presidenti Panarello e Luppino ha organizzato questo memorial per ricordare Enzo. Vi hanno partecipato le squadre della Locubia, Fair Play, Coscia e Fusco Academy che si sono confrontate in gare di 20 minuti con la formula dell’autoarbitraggio. Tanti i genitori presenti e naturalmente questi giovani calciatori che alla fine della manifestazione sono stati tutti premiati con trofei ex aequo nel ricordo, appunto, del grande presidente Pastore. Soddisfatto della riuscita della manifestazione il professore Cuffaro con gli altri organizzatori. <Ricordare l’ex presidente del Comitato regionale campano è per noi tutti motivo di grande soddisfazione – ha detto Fernando.. Enzo è stato uno sportivo autentico, un grande signore del calcio che ha lasciato un enorme vuoto in tutti noi. Lo ricorderemo sempre con tanto affetto. Enzo Sica