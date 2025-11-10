Meloni venerdì a Napoli per Cirielli

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, saranno venerdì 14 novembre a Napoli, con Maurizio Lupi e Antonio De Poli e insieme ai leader locali dei partiti della coalizione di centrodestra, a sostegno del candidato alla Presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli. L’appuntamento è al Palapartenope a partire dalle ore 17.30.