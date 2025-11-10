Meloni venerdì a Napoli per Cirielli - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Meloni venerdì a Napoli per Cirielli
APS Musikattiva, online “Articolo 21”
Agricoltura, Confeuro: “Settore è 1,2% Pil Ue? Von der Leyen sta sbagliando tutto”
Cultura, in libreria “Il lato oscuro della Repubblica”, nuovo libro di Michel Maritato
Attualità Campania

Meloni venerdì a Napoli per Cirielli

  • Novembre 10, 2025
  • 0
  • 90
  • 1 Min Read
Meloni venerdì a Napoli per Cirielli

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, saranno venerdì 14 novembre a Napoli, con Maurizio Lupi e Antonio De Poli e insieme ai leader locali dei partiti della coalizione di centrodestra, a sostegno del candidato alla Presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli. L’appuntamento è al Palapartenope a partire dalle ore 17.30.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013