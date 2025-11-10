APS Musikattiva, online “Articolo 21”

A partire dal 10 novembre sarà disponibile su youtube il video ufficiale di “Articolo 21”, il nuovo brano del giovane artista emergente Leandro Giacinto, in arte Leandro, vincitore del Premio della Giuria Popolare alla prima edizione del Live Stream Fest, il festival musicale della creatività giovanile organizzato dall’APS Musikattiva presso l’Hub della Creatività e della Comunicazione Arbostella, con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Salerno e finanziato dal PON Metro Plus Città Intermedie.

“Articolo 21” è molto più di una canzone: è un manifesto di libertà, una dichiarazione d’intenti che difende il diritto di parola, l’autenticità e il coraggio di chi sceglie di dire la verità. Il brano prende ispirazione dall’articolo 21 della Costituzione italiana, che sancisce il diritto di ogni cittadino di manifestare liberamente il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione.

Leandro, con il suo stile diretto e sincero, propone una riflessione sulla società contemporanea, sulla politica e sui conflitti che ancora oggi devastano troppe parti del mondo. “Senza giustizia e senza pace, di chi è questa Terra?” – si chiede l’artista nel brano, ponendo un interrogativo profondo che invita a non rassegnarsi all’indifferenza e alla normalizzazione della guerra e dell’ingiustizia.

Attraverso testi intensi e sonorità rap, Leandro costruisce un ponte tra mente e cuore, offrendo un messaggio autentico e universale. La sua musica è una ricerca di connessione, non di semplice approvazione: ogni parola è pensata per risuonare, per smuovere, per lasciare un segno.

Nato a Scafati (SA), Leandro ha trovato fin da bambino nella scrittura il suo linguaggio più sincero. Il rap è diventato per lui il modo più vero per raccontarsi, per dare voce alle proprie emozioni e trasformarle in musica. Cresciuto tra le sonorità del rap italiano e le influenze internazionali, porta nelle sue canzoni energia, autenticità e un forte senso di realtà.

Con “Articolo 21”, Leandro riafferma il diritto di essere sé stessi e di dire ciò che si pensa, anche quando la società sembra voler mettere a tacere le voci più genuine.

Il progetto nasce nell’ambito delle attività promosse da Musikattiva, associazione di promozione sociale fondata a Salerno dai musicisti Massimo Santoro ed Emilio Melfi, che da anni promuove inclusione e aggregazione attraverso la musica, utilizzando il “potere delle note” per abbattere le barriere sociali e favorire la partecipazione giovanile.

CREDITS “Articolo 21”

Autore: Leandro Giacinto; special Guest: Angela Santoro; beat: Vincenzo Maggio; Sound/Mix/Mastering Engineer: Antonio Piacentini; Video Director & Editor: Federico Fasulo; Project Lead: Emilio Melfi, Massimo Santoro; Label: Musikattiva Social Records