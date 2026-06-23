Maxi sequestro di hashish sull’A2, arrestato un uomo

Un carico di hashish dal valore stimato di circa 430 mila euro è stato sequestrato dalla Polizia Stradale lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo. L’operazione è scattata nel tratto compreso tra gli svincoli di Petina e Polla, nel Vallo di Diano.

Durante un ordinario servizio di controllo, una pattuglia della Polizia Stradale di Sala Consilina ha intimato l’alt a un’autovettura in transito. Fin dai primi momenti, l’atteggiamento del conducente ha destato sospetti negli agenti, che hanno deciso di approfondire le verifiche richiedendo il supporto di altre pattuglie.

L’intuizione si è rivelata fondata. Nel corso dell’ispezione, all’interno del veicolo e nascosti in un apposito vano, sono stati rinvenuti 30 panetti di hashish per un peso complessivo di 33,4 chilogrammi.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata insieme all’autovettura utilizzata per il trasporto. Per il conducente sono scattate le manette con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Salerno, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.