Ruggi, De Luca denuncia: “Code infinite e cittadini esasperati agli sportelli”

Lunghe attese, proteste e disagi per centinaia di utenti. È l’allarme lanciato dal sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che attraverso un messaggio diffuso sui social ha denunciato le criticità registrate negli ultimi giorni presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dove numerosi cittadini sarebbero stati costretti ad affrontare ore di attesa per accedere ai servizi amministrativi.

Al centro delle segnalazioni raccolte dall’amministrazione comunale vi sono le difficoltà legate alle prenotazioni di visite specialistiche e al pagamento dei ticket sanitari, attività che avrebbero subito rallentamenti a causa di problemi tecnici ai sistemi automatizzati di gestione.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, anche nella mattinata odierna si sarebbero formate file interminabili davanti agli sportelli, alimentando il malcontento degli utenti e provocando numerose proteste.

A determinare i disservizi sarebbero stati alcuni malfunzionamenti delle apparecchiature elettroniche utilizzate per la gestione delle code e delle operazioni di prenotazione e pagamento, con conseguenti rallentamenti nell’erogazione dei servizi.

“Raccogliamo le proteste di centinaia di cittadini”, ha dichiarato De Luca, evidenziando la necessità di un intervento tempestivo per risolvere una situazione che definisce particolarmente critica. “Esprimo grande preoccupazione. È una situazione intollerabile”, ha aggiunto il sindaco, sollecitando il rapido ripristino delle normali condizioni operative.