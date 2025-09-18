Mastella, Fico e De Luca si incontrino, stop tensioni

“C’è stato un clima abbastanza disteso, senza punte di acredine, con l’idea di lavorare assieme, combinare una posizione che esprima il tasso d’interesse elevato di tutti noi rispetto alla società campana”. Lo afferma Clemente Mastella, sindaco di Benevento e membro della coalizione di centrosinistra a sostegno di Roberto Fico candidato presidente della Campania. “Di liste – ha aggiunto Mastella al termine del tavolo della coalizione che si è tenuto oggi a NAPOLI – non si è parlato e neanche del comitato etico. Oggi era il primo incontro, un po’ come il primo incontro con la fidanzata, non abbiamo neanche fatto la foto insieme. Ho ascoltato Fico parlare della continuità e dell’innovazione che rappresenta questa nuova edizione dell’alleanza, che è anche singolare. C’è infatti il movimento politico dei 5 stelle, che arrivano da dieci anni all’opposizione e ora corrono insieme a chi è stato in maggioranza in questi ultimi dieci anni in Campania. Metteremo insieme queste esperienze. Roberto ha parlato molto di ascolto, società civile, partecipazione più larga”. Mastella sottolinea che “ho suggerito a Fico – ha detto – che è giusto che incontri il presidente De Luca, devono trovare un modo per parlarsi. Devono fare come facevo io tra De Mita e Andreotti, con me che mi sforzavo per fare in modo da farli incontrare. Ora siamo alla fase finale della legislatura di De Luca e dell’inizio di Fico, non possiamo dare l’idea che continui questa forma di contrapposizione, che poi, come si è visto oggi, non c’è, è solo sullo sfondo. Devono parlarsi”.
