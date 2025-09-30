Mastella, campo largo? Rischia la fine dell'asino di Buridano - Le Cronache Ultimora
  • Settembre 30, 2025
  • 0
  • 105
  • 2 Min Read
“Il campo largo così fa fatica e rischia di lasciarsi soggiogare dalla logica dell’asino di Buridano che morì di fame perché incapace di scegliere cosa mangiare tra due cibi. L’euforia del centrodestra, derivante dalla vittoria nelle Marche, potrebbe contagiare altri territori e in Campania o si fa un programma attinente e si recuperano gli elementari della grammatica politica o si rischia davvero di continuare a perdere pezzi e riaprire la partita: la provincia di Caserta già rischia di essere persa, continuando così si va a sbattere davvero”. Così il sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro Clemente Mastella. “Il campo largo – continua Mastella – non parla più a tutta una parte, maggioritaria, del Paese. Non si può restare ostaggio di logiche massimaliste. La vicenda della Flotilla è emblematica. E’ una iniziativa coraggiosa e nobile ma è fuori da ogni canone istituzionale e non accettabile che sia rimasto inascoltato perfino l’appello del Capo dello Stato e della Chiesa italiana”. “Le aree centrali del campo largo non possono tollerare né scivolamenti verso le aree radicali, né riproposizioni dell’estremismo giustizialista. Sulle liste in Campania vale la Costituzione. Fuori chi ha problemi di camorra o reati gravi contro la Pa, per il resto no al Politburo etico di ex togati e arbitri del bene e del male”, chiarisce Mastella il quale conclude dicendo: “No a veti su identità politiche, simboli e nomi. Si rispetti l’autonomia politica di ognuno. Occhio all’euforia da remuntada del centrodestra perché così l’asino di Buridano rischia davvero di morire di fame”.

