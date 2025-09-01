“Non si e’ mai parlato della candidatura di Gennaro Sangiuliano alla presidenza della Regione Campania”. E’ netto Fulvio Martusciello sulla possibilita’, circolata nuovamente nelle ultime ore, che l’ex ministro della Cultura, possa rappresentare il centrodestra alle elezioni in programma in autunno. A margine dell’iniziativa ‘La Campania che sara”, organizzata dal partito a Napoli per presentare la piattaforma programmatica in vista delle Regionali, il segretario regionale sottolinea che “ci sono molti candidati autorevoli tra i nomi che stanno circolano”, ma anche “candidati autoreferenziati, che chiedono ai giornali di essere inseriti in un articolo”. “I nomi su cui si sta discutendo – prosegue – sono quelli che sono stati ampiamente pubblicati in questi giorni”. Restando sul toto-nomi, Martusciello non chiude la porta a una ipotetica candidatura del prefetto di Napoli, Michele Di Bari. “E’ una persona autorevolissima e di grandissimo impatto civile e civico – spiega – solo il fatto che si possa valutare un’ipotesi di questo genere deve fare inorgoglire il centrodestra. Poi decideranno i leader nazionali”.
Post Recenti
- Martusciello, Sangiuliano nome per presidenza? Escluso
- Julia Roberts presta i vestiti ad Amanda Seyfried, la scelta sostenibile a Venezia
- Calciomercato, oggi l’ultimo giorno di trattative – Diretta
- Precipitano dal tetto nel Savonese, un operaio morto e uno ferito
- Autotorino cresce ancora in Lombardia, acquisito 100% Bianchessi Auto
Categorie
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco