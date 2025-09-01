Martusciello, Sangiuliano nome per presidenza? Escluso - Le Cronache Ultimora
Martusciello, Sangiuliano nome per presidenza? Escluso
Julia Roberts presta i vestiti ad Amanda Seyfried, la scelta sostenibile a Venezia
Calciomercato, oggi l’ultimo giorno di trattative – Diretta
Precipitano dal tetto nel Savonese, un operaio morto e uno ferito
  • Settembre 1, 2025
“Non si e’ mai parlato della candidatura di Gennaro Sangiuliano alla presidenza della Regione Campania”. E’ netto Fulvio Martusciello sulla possibilita’, circolata nuovamente nelle ultime ore, che l’ex ministro della Cultura, possa rappresentare il centrodestra alle elezioni in programma in autunno. A margine dell’iniziativa ‘La Campania che sara”, organizzata dal partito a Napoli per presentare la piattaforma programmatica in vista delle Regionali, il segretario regionale sottolinea che “ci sono molti candidati autorevoli tra i nomi che stanno circolano”, ma anche “candidati autoreferenziati, che chiedono ai giornali di essere inseriti in un articolo”. “I nomi su cui si sta discutendo – prosegue – sono quelli che sono stati ampiamente pubblicati in questi giorni”. Restando sul toto-nomi, Martusciello non chiude la porta a una ipotetica candidatura del prefetto di Napoli, Michele Di Bari. “E’ una persona autorevolissima e di grandissimo impatto civile e civico – spiega – solo il fatto che si possa valutare un’ipotesi di questo genere deve fare inorgoglire il centrodestra. Poi decideranno i leader nazionali”.

