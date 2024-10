Martusciello: Rigore su Simy non visto

Deluso a fine gara il mister della Salernitana Martusciello che analizza la sconfitta interna contro lo Spezia: “Il primo tempo è stato leggermente migliore del secondo, ma abbiamo sprecato alcune opportunità per eccesso di confidenza. Non siamo riusciti a segnare nonostante il nostro dominio. La rete incassata da Soleri ha causato confusione, e la partita ha preso una piega in cui potevamo subire o segnare un gol. Abbiamo cercato di equilibrare la partita, ma abbiamo rischiato di subire. Maggiore e Tello sono stati ammoniti e questo li ha limitati, Sfait si è mosso bene con la palla. Nel secondo tempo abbiamo avuto difficoltà a contrastare i due attaccanti avversari. Forse c’era la possibilità di un rigore su Simy. La sconfitta è stata dovuta alla forza degli avversari e a alcune decisioni arbitrali non lucide. Non voglio parlare dell’arbitro, ma è evidente che alcune valutazioni non sono state corrette. La sconfitta non è dovuta solo all’arbitro.