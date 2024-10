Salernitana, ko all’Arechi, Spezia corsaro

Terreno pesante all’Arechi dopo la tanta pioggia caduta in settimana. Salernitana che parte aggressiva, lo Spezia tiene. Ci prova Verde, Gori respinge, poi Maggiore spara alto sul prosieguo. Giallo per Stojanovic per fallo in mediana. Per i liguri squillo di Soleri, non va. Braaf ha un buono spunto ma cincischia con la sfera un pò troppo. Ripartenza Salernitana: Simy appoggia per Braaf che dal limite dell’area spara alto. Al 41′ Punizione velenosa di Salvatore Esposito, Sepe è attento e smanaccia in angolo. Nel finale Reca di destro sfiora il vantaggio. Finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Subito Tongya per Braaf nella Salernitana. Granata più nervosi, giallo per Tello e Maggiore in pochi minuti. Dopo una respinta di Sepe rovesciata magistrale di Soleri e vantaggio Spezia. Ci prova subito Njoh, Gori in qualche modo dice no. Dentro Kallon fuori Soriano nei campani. Ci prova Tongya, vola Gori in corner. Ci prova Bronn fuori di poco. Dopo un’occasione per Verde, miracolo di Sepe che riesce ad opporsi ad un tiro di Bandinelli, deviando in angolo. Triplo cambio per lo Spezia: escono Reca, Soleri ed Elia: entrano Bertola, Colak ed Cassata. Doppio cambio nella Salernitana: escono Stojanovic e Tello, entrano Ghiglione e Sfait.

Al 28’ raddoppio Spezia: angolo dalla sinistra di Esposito, Bertola svetta di testa e batte Sepe. Cambio nella Salernitana: esce Verde, entra Torregrossa. Ci prova Cassata, stavolta Sepe devia in angolo. Nel finale dentro Falcinelli nei liguri per Di Serio e Degli Innocenti per Bandinelli. Dopo cinque di recupero finisce cosi.

SALERNITANA-SPEZIA – 9^ GIORNATA – SERIE B

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic (25′ st Ghiglione), Bronn, Ferrari, Njoh; Tello (25′ st Sfait), Maggiore, Soriano (15′ st Kallon); Verde (29′ st Torregrossa), Simy, Braaf (1′ st Tongya). A disposizione: Fiorillo, Corriere, Gentile, Velthuis, Ruggeri, Wlodarczyk, Jatoszynski. Allenatore: Martusciello.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Vignali, Elia (25′ st Cassata), S. Esposito, Bandinelli (41′ st Degli Innocenti), Reca (24′ st Bertola); Di Serio (39′ st Falcinelli), Soleri (24′ st Colak). A disposizione: Mascardi, Ferrer, Nagy, Esposito F., Candelari, Benvenuto, Giorgeschi. Allenatore: D’Angelo.

ARBITRO: Ghersini di Genova – assistenti: Ricci e Luciani. IV uomo: Gemelli. Var: Mazzoleni/Avar: Volpi.

RETI: 10′ st Soleri (Sp), 28′ st Bertola (Sp)

NOTE. Spettatori: 10.675 (4553 abbonati) di cui 205 ospiti. Ammoniti: Stojanovic (Sa), Tello (Sa), Maggiore (Sa). Angoli: 5-9. Recupero: 1′ pt – 5′ st