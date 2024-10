Barca affonda nel Golfo di Salerno: equipaggio in salvo

Paura in mare al largo dell’area marina protetta di Punta Campanella, dove una barca è affondata dopo un’avaria. L’equipaggio è stato tratto in salvo e un’inchiesta è stata aperta per accertare le cause dell’incidente. La Guardia Costiera è intervenuta prontamente dopo aver ricevuto una richiesta di soccorso nello specchio d’acqua antistante il Comune di Vico Equense, sul versante del golfo di Salerno. Il natante stava imbarcando acqua ed era sul punto di affondare. L’operazione di salvataggio è stata gestita dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, che ha monitorato eventuali sversamenti in mare. Dopo aver constatato il semi affondamento dell’imbarcazione, i militari hanno verificato la mancanza di inquinamento nell’area marina protetta di Punta Campanella. L’inchiesta mira a chiarire le cause dell’avaria, che sembrerebbe essere stata causata da un’avaria registrata poco dopo l’uscita dal porto di Positano, che ha causato l’ingresso d’acqua nella sala macchine. La Capitaneria di Porto di Castellammare, supportata dalla Delegazione di Spiaggia di Vico Equense, sta ora coordinando le operazioni di recupero e smaltimento del relitto, in conformità con le normative vigenti.