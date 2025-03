Martusciello, “in FI sviluppiamo democrazia”

“Abbiamo cercato di sviluppare quanto più possibile la democrazia all’interno del partito, coinvolgendo sindaci e consiglieri comunali nella nostra classe dirigente”. Così il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello a margine del congresso provinciale di Napoli, che si sta svolgendo oggi con la presenza di iscritti e amministratori locali. Il congresso, che proseguirà domani con l’assemblea cittadina di Salerno, è parte di un percorso di riorganizzazione interna, in linea con la fase congressuale voluta a livello nazionale. “Dopo l’elezione del segretario provinciale di Napoli – ha aggiunto Martusciello – sarà fondamentale il confronto con gli alleati. Dobbiamo fare scelte in anticipo e in accordo, sia per le elezioni regionali che per i candidati sindaci, per evitare di ripetere gli errori del passato”.