Pessima scelta indicare per il CdA di Soresa l’avvocato che ha difeso Gaetano Manfredi davanti alla Corte dei conti in un procedimento in cui poi il sindaco ha patteggiato”. Cosi’ Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, commenta i nomi indicati per il nuovo consiglio di amministrazione della centrale acquisti della sanita’ campana. Silvia Tuccillo ha assistito Manfredi nel procedimento contabile, definito con rito abbreviato. “Purtroppo la novita’ e la discontinuita’ che ci aspettavamo non sono arrivate e il CdA di Soresa si trasforma in un cimitero degli elefanti. Rispunta il nome bocciato dalla Conferenza Stato-Regioni e compare l’avvocato di Manfredi. Non viene azzerato il CdA omertoso di Soresa, che nulla ha detto su gare e contratti”, aggiunge Martusciello. “La classe dirigente selezionata da Fico non e’ all’altezza delle sfide e i meccanismi con cui viene individuata sono oscuri”, conclude il leader degli azzurri campani.