Martusciello (FI), assessori non si sceglieranno tra i non schierati - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Farmaci, Candura (Cns): “L’80% del plasma per l’industria si raccoglie in metà delle regioni”
Gamba (Avis): “Raggiunta autosufficienza per il sangue, non per il plasma”
Ranucci parla al Parlamento europeo: “Attentato un atto dimostrativo, Italia Paese malato”
Kenny Loggins contro Donald Trump: “La mia ‘Danger Zone’ usata senza permesso”
Attualità Campania

Martusciello (FI), assessori non si sceglieranno tra i non schierati

  • Ottobre 21, 2025
  • 0
  • 145
  • 1 Min Read
Martusciello (FI), assessori non si sceglieranno tra i non schierati

Gli assessori regionali non li sceglieremo tra chi non si è schierato, stando sul divano a guardare le elezioni. Chi vuole essere protagonista nel governo regionale che verrà deve impegnarsi, dimostrando di credere nei nostri valori. Non c’è un secondo tempo in questa partita, non c’è una seconda chance”. Lo ha detto Fulvio Martusciello (FI), segretario regionale del partito, a margine di un evento a Chiaiano.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013