Martusciello (FI), assessori non si sceglieranno tra i non schierati

Gli assessori regionali non li sceglieremo tra chi non si è schierato, stando sul divano a guardare le elezioni. Chi vuole essere protagonista nel governo regionale che verrà deve impegnarsi, dimostrando di credere nei nostri valori. Non c’è un secondo tempo in questa partita, non c’è una seconda chance”. Lo ha detto Fulvio Martusciello (FI), segretario regionale del partito, a margine di un evento a Chiaiano.
