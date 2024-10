Martusciello: “Cori vergognosi contro i meridionali

Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, ha commentato con durezza i cori offensivi contro i meridionali che si sono levati durante il raduno della Lega a Pontida. “Le offese rivolte ai casertani e ai napoletani sono vergognose e inaccettabili”, ha detto Martusciello. “Ci aspettiamo che la Lega campana prenda immediatamente le distanze da quanto accaduto.”

Martusciello ha inoltre sottolineato come questo episodio confermi “quello che diciamo nella Lega conta solo Salvini e la sua linea”. Ha quindi lanciato un monito in vista delle prossime elezioni regionali: “Sia chiaro, se e’ così , o la Lega fa una scelta civica, o non ci sarà nessun apparentamento per le regionali in Campania.”