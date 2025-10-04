Martusciello, candidato? Scelta spetta a leader - Le Cronache Ultimora
Martusciello, candidato? Scelta spetta a leader
  Ottobre 4, 2025
Il candidato presidente lo sceglie la riunione che fanno i leader nazionali. Quindi, aspettiamo Tajani, Meloni e Salvini che comunichino le loro scelte”. Lo dice il coordinatore in Campania di Forza Italia, Fulvio Martusciello, rispondendo ai giornalisti che, a margine di una conferenza stampa a Salerno. Ai cronisti che gli chiedono ancora della possibile candidatura con dimissioni dal ruolo del viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, l’europarlamentare azzurro risponde: “Sul tema delle dimissioni da viceministro, non siamo noi a decidere, ci mancherebbe. Decide la presidente del Consiglio d’intesa con Edmondo Cirielli. Francamente, non vedo questioni di incompatibilita’. Si puo’ essere tranquillamente candidati a presidente della Giunta regionale ed essere viceministro. Quello che e’ chiaro, e l’ho detto piu’ volte, e’ che io sono convinto che Edmondo possa vincere queste elezioni regionali, ma e’ indiscutibile che, se dovesse perdere, deve prendere l’impegno, prima, che rimane in Consiglio regionale”. “Queste sono candidature di sola andata, non e’ che uno si puo’ candidare soltanto per il proprio piacere personale – aggiunge – Edmondo deve prendere l’impegno che, se dovesse perdere, rimane in Consiglio regionale”, ribadendo che, “e’ una condizione imprescindibile. Non si firma l’apparentamento se non c’e’ questa condizione”. “Edmondo e’ sicuramente una grandissima candidatura politica che tiene in piedi la coalizione. Non ho alcuna remora a dire che ci affianchiamo con grande lealta’ a lui senza alcun problema con la nostra lista, con la nostra capacita’ di raccogliere preferenze”, conclude. Il vicecoordinatore in Campania di Fi, Gianfranco Librandi, a chi gli chiede se il centrodestra abbia scelto Cirielli come candidato presidente della Regione, risponde: “No, stanno ancora discutendo a Roma. Quindi, e’ una scelta che non possiamo fare noi. Si sta lavorando per una scelta. Pero’, noi di Forza Italia, oggi, presentiamo la nostra lista di Salerno, quindi abbiamo le idee chiare”. “La truppa e’ gia’ pronta – evidenzia l’ex parlamentare – i gladiatori sono li’ con la daga pronta per lavorare. Abbiamo le idee chiare, anche se il gladiatore capo non e’ ancora stato chiarito chi e'”.

