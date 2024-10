Martusciello: bravi ragazzi. Simy prezioso

Giovanni Martusciello ha commentato entusiasta la vittoria della Salernitana a Palermo, la prima vittoria in trasferta sotto la sua gestione. Ha ringraziato i tifosi e i giocatori sottolineando l’importanza di conoscere bene la squadra per far funzionare l’idea di gioco. Ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi nonostante le difficoltà nel gioco a terra a causa del terreno. Ha parlato positivamente di Amatucci, definendolo straordinario anche per il suo impegno nonostante le sue caratteristiche fisiche. Ha poi spiegato la scelta di Simy come giocatore importante che mette a disposizione la sua serietà alla squadra e ha sottolineato l’importanza di una prestazione positiva di tutta la squadra per vincere. Kallon sostituito per situazioni tattiche