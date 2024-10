Salernitana, vittoria d’oro a Palermo

Prima del match ricordo per il compianto Totò Schillaci, palermitano, scomparso lo scorso mese di settembre. Barbera che propone un importante colpo d’occhio con 25mila presenze. Quasi mille i supporters granata. Buon idea di Simy per Njoh in avvio gara, non va. Poi cresce il Palermo. Dopo il giallo a Soriano, all’improvviso granata in vantaggio al 21’, cross velenoso di Tello che si insacca in rete. Rosanero sfiorano il pari al 26’ con Segre. Ancora Tello pericoloso, para il portiere di casa. Cartellino anche per il rosanero Segre. Dopo un pericolo portato da Verde, il Palermo tenta un forcing ma finisce il primo tempo con i granata avanti.

SECONDO TEMPO

Palermo nella ripresa con Insigne e Saric in campo al posto di Segre e Le Douaron. Pericoloso Ranocchia Sepe c’è. Fuori Verde e Soriano, dentro Kallon e Hurstic. Doppio cambio anche nel Palermo: escono Brunori e Ranocchia, entrano Henry e Verre. Pericoloso batti e ribatti in area granata, conclusione murata. Giallo per Amatucci. In ripartenza Simy e Braaf confezionano una buona occasione sciupata da Hurstic. Di Francesco per Di Mariano nei siciliani. Giallo anche per Stojanovic e Braaf. Jaroszynski proprio in campo per Braaf. Mentre fuori Kallon dentro Torregrossa e Ghiglione per Stojanovic. Nel finale pericoloso Verre, prima e Di Francesco poi, Sepe salva.

PALERMO-SALERNITANA

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Lund; Segre (1′ st Saric), Gomes, Ranocchia (18′ st Verre); Le Douaron (1′ st Insigne), Brunori (18′ st Henry), Di Mariano (30′ st Di Francesco). A disposizione: Sirigu, Lucioni, Nedelcearu, Buttaro, Ceccaroni, Vasic, Appuah. Allenatore: Dionisi

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic (39′ st Ghiglione), Bronn, Ferrari, Njoh; Soriano (15′ st Hrustic), Amatucci, Tello; Verde (15′ st Kallon, 39′ st Torregrossa), Simy, Braaf (36′ st Jaroszynski). A disposizione: Corriere, Fiorillo, Gentile, Ruggeri, Velthuis, Sfait, Wlodarczyk. Allenatore: Martusciello