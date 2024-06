Mare sporco a Salerno, l’Assessore Natella chiama l’Arpac

È successo ieri e la speranza è che non accada più. Bagnanti preoccupati per le condizioni del mare a Salerno. Ieri mattina ampie chiazze marroni in superficie hanno reso praticamente impossibile fare il bagno agli abituali frequentatori delle spiagge salernitane.

La situazione si presentava critica soprattutto nella zona orientale della città, tra Pastena e Mercatello. Il Comune di Salerno, come confermato in mattinata dall’Assessore all’Ambiente Massimiliano Natella, ha immediatamente contattato l’Arpac. «Già domani ci attiveremo con gli esperti per capire l’origine delle chiazze» ha spiegato Natella che ha poi ricordato che gli ultimi campionamenti svolti dall’Arpac non hanno evidenziato particolari situazioni di criticità. «Probabile – aggiunge l’assessore Natella – che l’aspetto delle acque sia conseguenza del troppo caldo, arrivato improvvisamente, che ha provocato la ploriferazione delle alghe marine».