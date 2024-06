Confettura di zucchine. La video ricetta

Confettura di zucchine con limone e menta

Tempo di zucchine e allora perché non conservarle per poterle gustare tutto l’ anno, anche in versione dolce.

La confettura di zucchine con limone e menta è perfetta per accompagnare formaggi caprini e semi stagionati, oltre che ottima per colazione e merenda

PER UN VASETTO DA 250 GR.

INGREDIENTI

500 gr di zucchine

250 gr di zucchero semolato

1 limone biologico

1ciuffo di menta

1 bicchiere d’acqua

PREPARAZIONE

Lavate le zucchine, tagliate le estremità e riducetele a pezzi.

Versate lo zucchero la buccia del limone e il succo.

Fate riposare una mezz’ora.

Versate tutto in una pentola col fondo spesso, aggiungendo le foglie di menta e l’ acqua.

Portate ad ebollizione, a metà cottura frullate il tutto

Quando sarà addensata, fate sempre la prova piattino.

La confettura è pronta quando non scivolerà dal piattino inclinato.

Versate la preparazione calda nel vasetto sanificato, chiudere col tappo a vite e capovolgere per effettuare il sottovuoto.

Assicuratevi che il tappo non faccia clic, sinonimo di avvenuto sottovuoto.

Conservate in luogo fresco ed asciutto.