Maraio, allargare coalizione, ripartire da De Luca

“In Campania il nostro obiettivo e’ allargare la coalizione, contaminarla di valori riformisti, e’ aprirsi alle istanze del mondo cattolico, e’ promuovere grandi battaglie per superare le diseguaglianze”. Cosi Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi al convegno promosso dal partito sull’incontro fra riformisti e cattolici a Napoli. “In questi anni, in Campania, si sono raggiunti risultati importanti e per noi e’ allora naturale ripartire dall’esperienza De Luca e dal lavoro fatto dalla maggioranza di centrosinistra, e’ possibile farlo senza ignorare il ‘testardamente unitari’ di Elly Schlein”, ha sottolineato. “Siamo a lavoro per costruire una grande lista, saremo la vera sorpresa” ha assicurato il segretario regionale del Psi, Michele Tarantino. Allargare la coalizione l’obiettivo dei dirigenti Psi, Felice Iossa e Giulio Di Donato. “I socialisti hanno ottenuto grandi risultati e innovato questo Paese quando hanno governato con i laici, con i repubblicani, con i cattolici. E’ strada ancora attuale a livello nazionale e in Campania. Qui il nostro obiettivo sara’ allargare il perimetro della coalizione, che deve parlare al mondo moderato ed avere un profilo riformatore” ha detto Iossa. Per lui, “De Luca e’ patrimonio del Pd ed e’ giusto che si parta dagli ultimi dieci anni”. “Noi lavoreremo, a Roma ed in Campania, per l’incontro – ha aggiunto Di Donato – delle forze riformiste, laiche, repubblicane e cattoliche, quelle che hanno reso moderno il nostro Paese. Costruiremo, da socialisti, modernita’”.