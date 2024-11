Mara Carfagna: Nion sono candidata alle Regionali

La deputata di Noi Moderati-Centro Popolare Mara Carfagna interviene in merito al terzo mandato: “Credo che la delibera di De Luca sia un po’ una furbata per aggirare la legge. E’ singolare che si chieda ai cittadini di rispettare le regole e poi con un trucco si aggirino queste regole. Leggo che il governo sta pensando di impugnare questa legge, se dovesse farlo credo farebbe bene”. E su una sua ipotetica candidatura dice: “Io candidata? Non iniziamo col toto candidati, sono abbastanza vecchia per sottrarmi a questo gioco. I nomi che sono in campo sono tutti autorevoli. Ciascuno di noi ha un desiderio, naturalmente nel suo cuore, o un’ambizione del suo cuore, ma questa è una questione che va affrontata con serietà”. “Abbiamo scelto con Centro Popolare di costruire un grande movimento di centro nel centrodestra, perché sicuramente il centrodestra è l’unico spazio politico che dà veramente l’opportunità”, ha detto Maria Stella Gelmini, senatrice di Noi Moderati-Centro Popolare. “Ad un partito come Noi moderati, ma anche con l’appoggio di Centro popolare, interessa poter crescere e rappresentare i valori del centro, la centralità della persona, la famiglia, l’attenzione all’educazione, ma anche la capacità di intraprendere, la volontà di essere solidali, di non lasciare indietro nessuno, ma al tempo stesso puntare sulla capacità di puntare sul talento, sul merito, sulla competenza”. A chi le chiede in merito alle regionali in Campania, la Gelmini ha risposto: “Sul candidato presidente ci sarà un po’ di tempo per definire gli assetti e per capire qual è la persona più adatta per guidare la coalizione. Oggi noi siamo qui non per discutere di regionali”.