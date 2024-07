Manuel Gatto: Sì al terzo mandato a De Luca

di Erika Noschese

Affrontare il problema del traffico con particolare riferimento alle porte d’ingresso in Città. La richiesta arriva dall’avvocato Manuel Gatto, responsabile dei rapporti con gli enti locali per Popolari e Moderati. Il partito in questi giorni è già impegnato sul fronte regionali 2026.

Manuel Gatto, partiamo dai problemi che oggi caratterizzano la città: quali secondo lei le criticità da fronteggiare nell’immediato?

«Certamente su tutti vanno affrontati il problema traffico con particolare riferimento alle porte d’ingresso in Città, e penso alla zona orientale, al viadotto Gatto, al nodo con la Salerno – Napoli, e dunque una più incisiva comunicazione tra gli Enti coinvolti, Comuni limitrofi e Anas, nonché il verde pubblico che deve tornare a rendere Salerno una città giardino».

Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, una occasione importante per la Città di Salerno e per la sua provincia…

«Lo scalo salernitano sarà di fondamentale importanza non solo per Salerno e provincia, ma per tutta la Regione Campania e le Regioni limitrofe. Lo scalo porterà senz’altro economia e promozione al Territorio salernitano, in particolare per la città di Salerno che potrà finalmente consacrarsi come metà turistica internazionale. Ma vi è un altro aspetto che mi rende contento, se sfruttato bene: potrà finalmente dare respiro anche alla vita delle aeree interne e migliorare i collegamenti con tutto il Cilento».

Ci sono diversi quartieri del capoluogo che vivono una fase di abbandono e degrado. Crede che con il passaggio a Salerno Pulita la situazione possa migliorare?

«Come detto è innegabile che Salerno, specie in alcune zone, è trascurata al limite della decenza, come ad esempio i pini di Parco Arbostella che necessitano di una potatura prima delle piogge autunnali o il sottopasso della stazione metro, ma per onestà va detto che la difficile situazione economica degli Enti locali, la mancanza dei fondi governativi e l’inciviltà di pochi individui, complicano ulteriormente la situazione. Sono convinto però che, quando la gestione sarà affidata a Salerno Pulita e andrà a regime, potremmo avere un sensibile miglioramento delle condizioni generali della città a patto che chi di competenza vigili e compia sopralluoghi in prima persona in tutte le zone della Città con cadenza regolare».

⁠Turismo, mancano servizi essenziali…

«Il passaggio a Città Turistica non è ancora del tutto compiuto: occorre un rafforzamento delle corse pubbliche anche nei giorni festivi, collegamenti con l’aeroporto o dislocamento di uffici di promozione turistica, ad esempio, sarebbero senza dubbio necessari, ma, con il “Costa d’Amalfi” in funzione e il buon trend di affluenza dei vacanzieri in questa stagione appena iniziata, ci sono tutti i presupposti per migliorare e risolvere le problematiche emerse. Per il Turismo c’è molto impegno e attenzione e rispetto agli anni passati c’è stata una forte crescita. La città migliorerà ancora».

⁠Regionali, sarebbe pronto a scendere in campo?

«I discorsi personali non mi entusiasmano, ritengo la partecipazione democratica un gioco di squadra e credo fermamente nel progetto centrista e popolare di cui faccio parte e pertanto sono pronto a dare il mio contributo in qualsiasi forma, che sia esso a livello organizzativo nella gestione e compilazione delle liste o che sia in prima persona con una candidatura. Deciderò col gruppo».

Favorevole o contrario al terzo mandato per il presidente De Luca?

«Favorevole a che sia il popolo a decidere. Il Presidente De Luca è stato ed è un Amministratore capace e determinato, e ritengo che l’elettorato deve poter scegliere se premiare ancora in continuità la sua azione di governo o voltare pagina. Negare la possibilità di riconferma con una legge ha una “ratio” che non condivido».