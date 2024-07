Vietri sul Mare, polemica per l’assunzione del sindacalista

Polemiche a Vietri sul Mare per quanto concerne le progressioni verticali in deroga. A suscitare clamore, di fatti, la procedura selettiva per la progressione verticale, riservata al personale interno del Comune di Vietri sul Mare per la copertura di 1 posto di Funzionario Amministrativo, 1 posto di Funzionario Contabile e 1 posto di Istruttore Amministrativo. E proprio l’area dei funzionari ad elevata qualificazione ha generato caos: ad essere assunto il sindacalista Miro Amatruda, segretario generale della Cisl Funzione Pubblica Salerno. «In questa scelta manca la trasparenza, non ci siamo tutelati da un’organizzazione sindacale che dovrebbe sempre garantire il diritto al lavoratore e i diritti di ciascun lavoratore», hanno fatto sapere alcuni cittadini indignati per la scelta dell’amministrazione. La questione potrebbe finire sul tavolo del sindaco Giovanni De Simone che sarà poi chiamato a valutare la scelta e verificare eventualmente se vi sono stati o meno alcuni illeciti nella scelta per quanto riguarda le progressioni verticali che, anche a Salerno, hanno suscitato polemiche.