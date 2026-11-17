Un intervento sui condoni fatti in passato da altri esecutivi per sanare le molte situazioni rimaste “appese” era stato stabilito da tempo e “c’è intesa” sul farlo in manovra. Lo sottolineano fonti di maggioranza, all’esito del vertice di questa mattina tra i leader, spiegando che nella coalizione “c’è una volontà comune” in questo senso e dunque non ci sarebbe stata nessuna frenata. In pratica, sottolineano le stesse fonti, ci sono Comuni che non hanno mai dato risposta alle domande avanzate dai cittadini e il governo ha deciso di porre un limite di tempo per farlo, in modo che si possano chiudere i precedenti. Si parla di sanatorie – si osserva – che però non vanno a impattare su zone considerate a rischio come quelle vulcaniche, sismiche o a rischio idrogeologico. Ci saranno altri due interventi che andranno a incidere sulle regioni – con un impatto particolare sulla Campania – e un altro sui Comuni, che però interesserà piccole regolarizzazioni su interventi non strutturali.