La benzina era a 1,78 euro al litro, più o meno, a inizio anno. Adesso supera i 2. Il numero ha fatto insorgere gli autotrasportatori italiani che hanno organizzato uno sciopero che ha scosso le coscienze e i giornali con interviste e tentativi di cambiare la situazione. Il costo del carburante, legato sicuramente alle tensioni sociopolitiche internazionali, è solo la punta dell’iceberg. L’inflazione è alle stelle e molti hanno pensato fosse una buona idea fare tagli consistenti, ma forse non è questo il metodo migliore per ripartire.

Caro benzina

Da 1,78 circa a oltre 2 euro: questa la curva di crescita del caro benzina nel 2026 e l’anno non è ancora terminato. Lo sciopero dei trasportatori è un evidente segnale d’allarme che riguarda quanto questo elemento possa impattare sui servizi con un vero effetto domino. Ma cosa possiamo fare per tutelarci? Sicuramente meglio rifornirsi sempre al self e valutare tra i vari fornitori chi è il più conveniente in zona. Accanto a ciò, però, ottimizzare gli spostamenti ed evitare cattive abitudini alla guida potrebbe fare la differenza.

Aggiornare il budget

Quali spese stanno davvero mettendo in difficoltà le imprese? Pedaggi, carburante, assicurazioni e servizi sono i primi sospettati, ma fermarsi lì sarebbe un errore. Il budget va passato al setaccio voce per voce: le uscite pesanti, certo, e pure quelle minuscole che nessuno guarda più, perché è spesso in quegli angoli che si annidano gli sprechi. Un aiuto concreto arriva dagli indici dei prezzi pubblicati dall’ISTAT. Servono a leggere l’andamento dell’inflazione e a capire quanto incide, capitolo per capitolo, sui conti dell’azienda.

Eliminare gli sprechi nascosti

Quanti soldi si guadagnano ogni mese e quanti ne spendiamo? Non possiamo incolpare solamente la benzina, spesso ci sono altre spese che hanno il loro peso e tendiamo a sottovalutare. Un esempio arriva da uffici e magazzini dove con bollette da capogiro causate da illuminazione e climatizzazione le aziende finiscono in ginocchio.

Cambiare fornitore di energia? Si può valutare, e di solito conviene. Da solo però il contratto non risolve granché: contano le abitudini di chi in azienda ci lavora tutti i giorni, quelle piccole attenzioni che spengono, regolano, evitano di sprecare. È lì che la differenza si vede.

Proteggere la liquidità

Quanto si guadagna davvero? Molti imprenditori hanno un buon flusso cassa ma tendono a delegare tutte queste attività di controllo all’amministrazione o al commercialista di fiducia. Esistono software, però, che possono aiutarci ad esempio a individuare fatture non saldate. Oltre ai tool, però, ci si può affidare a sistemi di tutela come quelli previsti dal portale europeo sui ritardi nei pagamenti commerciali.

Rinegoziare con i fornitori

Ultima tips che vogliamo dare è sicuramente quello di rivedere gli accordi commerciali esistenti; le condizioni che un tempo erano convenienti potrebbero non esserlo più e si possono trovare sicuramente nuove soluzioni vantaggiose per entrambe le parti.

Nonostante non si possa fermare l’incertezza socio-economica e l’aumento dei prezzi abbiamo la possibilità di puntare su miglioramenti sostenibili nel tempo.