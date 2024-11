Manfredi eletto all’unanimità presidente dell’Anci

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è stato eletto all’unanimità presidente di Anci, l’associazione nazionale dei Comuni italiani, mentre il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti è stato eletto presidente del Consiglio nazionale. Manfredi ha sottolineato che i sindaci hanno grandi responsabilità ma poteri limitati su molte questioni, come il turismo, le attività commerciali e la sicurezza. Ha dichiarato che i Comuni devono proporre riforme che rispondano ai bisogni dei cittadini e ha elogiato il predecessore per aver tenuto unita l’Anci e per il suo impegno bipartisan. Manfredi ha inoltre sottolineato l’importanza dei Comuni nel ridurre i divari tra nord e sud, grandi e piccole città, aree interne e costiere, e ha affermato che l’Anci si muoverà unitariamente per proposte concrete per migliorare la qualità della vita delle persone e ridurre tali divari.