Salernitana: in ritiro un giorno prima

La Salernitana partirà un giorno prima per l’Emilia Romagna in vista della partita con il Sassuolo, il debutto in panchina del nuovo allenatore Colantuono. Dopo l’allenamento di domani mattina i giocatori raggiungeranno il ritiro pre partita. Nel pomeriggio, la squadra si è allenata all’Arechi, per i granata una sgambatura con la Primavera. E’ finita 4-0 con doppiette di Verde e Wlodarczyk. Ancora assente Hrustic, Sepe si è allenato a parte, lavoro in palestra per Maggiore, personalizzato per Torregrossa. Il rientro di Tongya slitta.