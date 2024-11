S. Severino. aggrediti con forbici e spranga, un arresto

Armato di un paio di forbici e una grossa spranga di ferro ha aggredito due imprenditori, rapinandoli all’altezza della barriera autostradale di Mercato San Severino dell’autostrada A30. Gli agenti della Sottosezione Polizia stradale di Caserta Nord hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura nocerina, nei confronti di una persona gravemente indiziata dei reati di rapina, lesioni, danneggiamento e possesso di armi con l’aggravante di avere agito per futili motivi e con l’utilizzo delle armi. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata a giugno scorso dai due imprenditori che, presso la barriera autostradale di Mercato San Severino della A30, per futili motivi sono stati aggrediti violentemente dall’indagato. Quest’ultimo ha aggredito violentemente le due vittime con una forbice e con una spranga di ferro di grosse dimensioni, causando loro lesioni e danneggiando gravemente l’auto a bordo della quale viaggiavano. I due imprenditori sono riusciti a sottrarsi alla furia dell’aggressore, che prima di andare via si è impossessato delle chiavi della loro auto e di altri oggetti prelevati al suo interno.