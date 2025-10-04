Manfredi: auguri a De Luca e Armato, inizia fase rinnovamento - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Tajani: “Siamo pronti a partecipare alla ricostruzione della Palestina”
È morto Gianni Punzo, fondatore del Cis di Nola
Manifestazione pro Pal a Roma, minacciata cronista Adnkronos
Roma, adesivi rossi con i nomi dei morti di Gaza accanto alle pietre d’inciampo
Ultimora Campania

Manfredi: auguri a De Luca e Armato, inizia fase rinnovamento

  • Ottobre 4, 2025
  • 0
  • 133
  • 1 Min Read
Manfredi: auguri a De Luca e Armato, inizia fase rinnovamento

“Auguri di buon lavoro al nuovo segretario regionale del Partito democratico Piero De Luca e al neo presidente Teresa Armato. Comincia una fase di unità e rinnovamento nell’ottica di consolidamento di una coalizione larga e plurale che guarda al futuro della Campania”. Così, in una nota, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “In questo contesto, in piena sinergia con il Partito democratico, è necessario proseguire lungo il percorso costruito in questi quattro anni a Napoli e nella sua area metropolitana. Ci attendono sfide impegnative, sarà fondamentale l’apporto di idee del Pd campano e dei suoi dirigenti locali e nazionali”, ha aggiunto Manfredi.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013