Manfredi: auguri a De Luca e Armato, inizia fase rinnovamento

“Auguri di buon lavoro al nuovo segretario regionale del Partito democratico Piero De Luca e al neo presidente Teresa Armato. Comincia una fase di unità e rinnovamento nell’ottica di consolidamento di una coalizione larga e plurale che guarda al futuro della Campania”. Così, in una nota, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “In questo contesto, in piena sinergia con il Partito democratico, è necessario proseguire lungo il percorso costruito in questi quattro anni a Napoli e nella sua area metropolitana. Ci attendono sfide impegnative, sarà fondamentale l’apporto di idee del Pd campano e dei suoi dirigenti locali e nazionali”, ha aggiunto Manfredi.