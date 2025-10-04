Manfredi: auguri a De Luca e Armato, inizia fase rinnovamento

“Auguri di buon lavoro al nuovo segretario regionale del Partito democratico Piero De Luca e al neo presidente Teresa Armato. Comincia una fase di unità e rinnovamento nell’ottica di consolidamento di una coalizione larga e plurale che guarda al futuro della Campania”. Così, in una nota, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “In questo contesto, in piena sinergia con il Partito democratico, è necessario proseguire lungo il percorso costruito in questi quattro anni a Napoli e nella sua area metropolitana. Ci attendono sfide impegnative, sarà fondamentale l’apporto di idee del Pd campano e dei suoi dirigenti locali e nazionali”, ha aggiunto Manfredi.
Post Recenti
- Tajani: “Siamo pronti a partecipare alla ricostruzione della Palestina”
- È morto Gianni Punzo, fondatore del Cis di Nola
- Manifestazione pro Pal a Roma, minacciata cronista Adnkronos
- Roma, adesivi rossi con i nomi dei morti di Gaza accanto alle pietre d’inciampo
- Cavese, Prosperi punta su gli ex Fella e Orlando
Categorie
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco