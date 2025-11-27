Maltempo: domani allerta gialla in 6 regioni del Centro-Sud - Le Cronache Attualità
Maltempo: domani allerta gialla in 6 regioni del Centro-Sud

  • Novembre 27, 2025
Maltempo su gran parte del Centro-Sud per la giornata di domani, venerdi’, con la Protezione civile che ha diramato un’allerta gialla per sei regioni, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabra.

