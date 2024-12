M5s: ‘il c’aggiafa in autobus’, stoccata Grillo su Campania

Nel suo video j’accuse, Beppe Grillo riserva una stoccata sulle regionali in Campania che potrebbe essere indirizzata all’ex presidente della Camera Roberto Fico, come potenziale candidato del centrosinistra. L’ormai ex Garante prende le distanze allora da “un partitino progressista con giochetti che non faceva neanche la Dc vent’anni fa” ed esemplifica: “Io ti appoggio il candidato Pd alle Regionali in Liguria e in Emilia e tu mi appoggi il ‘c’aggiafa” con l’autobus in Campania….”. Un rimando, al di la’ della specifica corsa in Campania, al mezzo di locomozione scelto dall’esponente pentastellato nel primo giorno da presidente della Camera. “Questi giochetti che voi non appoggiate hanno trasformato questo partitino in niente. Non c’e’ piu’ niente, pero’ vedere questo simbolo che ha rappresentato sudore, cuore, coraggio per milioni di persone, vederlo rappresentato da queste persone mi da’ un senso di disagio”, aggiunge Grillo