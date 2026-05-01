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Lui dorme e lei lo evira: dramma della gelosia ad Angri
Provincia Angri

Lui dorme e lei lo evira: dramma della gelosia ad Angri

  • Maggio 1, 2026
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Lui dorme e lei lo evira: dramma della gelosia ad Angri

Ha scoperto il tradimento e ha scelto la via più estrema. È accaduto a Angri, in provincia di Salerno, dove una donna ha evirato il marito mentre dormiva, al culmine di una lite legata a una relazione extraconiugale.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna di 35 anni– avrebbe agito dopo aver appreso della presenza di un’altra donna nella vita del marito 41enne. L’uomo si è svegliato per il dolore, riuscendo a uscire in strada per chiedere aiuto. Immediato l’intervento dei Carabinieri, che hanno fermato la donna sul posto, arrestandola in flagranza di reato.
La coppia, originaria del Bangladesh, viveva da pochi mesi ad Angri dopo un periodo a Sant’Antonio Abate. Sono in corso accertamenti per chiarire ogni dettaglio della vicenda.
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