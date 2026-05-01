Lui dorme e lei lo evira: dramma della gelosia ad Angri

Ha scoperto il tradimento e ha scelto la via più estrema. È accaduto a Angri, in provincia di Salerno, dove una donna ha evirato il marito mentre dormiva, al culmine di una lite legata a una relazione extraconiugale.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna di 35 anni– avrebbe agito dopo aver appreso della presenza di un’altra donna nella vita del marito 41enne. L’uomo si è svegliato per il dolore, riuscendo a uscire in strada per chiedere aiuto. Immediato l’intervento dei Carabinieri, che hanno fermato la donna sul posto, arrestandola in flagranza di reato.