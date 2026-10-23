Luci d’Artista, FeNAILP: «La svolta è coinvolgere tutta Salerno»

«Luci d’Artista deve essere l’edizione della svolta». Gregorio Saetta, presidente della FeNAILP Salerno Città, indica la strada per la ventunesima edizione della manifestazione: allargare i percorsi dei visitatori, coinvolgere i quartieri e fare in modo che le ricadute economiche raggiungano le attività commerciali di tutta la città.

È questo l’obiettivo del documento inviato dalla FeNAILP alla Commissione consiliare permanente Mobilità e alla Commissione consiliare permanente Annona e Turismo, con proposte che spaziano dalla valorizzazione delle aree meno frequentate all’organizzazione dei trasporti, fino alla sicurezza.

«Vogliamo una città capace di accogliere e di respirare, con meno imbuti di folla sul Corso e più movimento nei vicoli e nei quartieri. Le opportunità devono raggiungere i commercianti di tutta Salerno, da nord a sud e da est a ovest», sottolinea Saetta.

DAL TRINCERONE AI QUARTIERI

Tra i punti indicati nel documento c’è la valorizzazione dell’alto centro storico, delle botteghe e delle porte di accesso alla città, a cominciare dal Trincerone. Proprio in quest’area la FeNAILP sta lavorando a «Salerno in Soffitta», iniziativa che coinvolgerà importanti venditori di antiquariato. L’obiettivo è accompagnare i visitatori anche lungo itinerari alternativi, attraverso strade e luoghi che meritano maggiore visibilità.

Attenzione anche a Carmine, Torrione, Pastena e Mercatello, con appuntamenti costruiti insieme agli operatori locali. Tra le proposte figurano l’addobbo dei due abeti di Villa Carrara, un mercatino natalizio stabile in via IV Settembre 1860 per tutta la durata della manifestazione, animazioni e iniziative culturali e commerciali. Per Torrione si punta, inoltre, al ripristino del presepe nell’area sottostante La Carnale e all’illuminazione dello storico complesso.

PARCHEGGI, NAVETTE E SICUREZZA

Il documento dedica ampio spazio alla mobilità, chiedendo un piano definito e comunicato prima dell’avvio dell’evento. Le proposte comprendono parcheggi di attestamento alle porte della città con tariffe agevolate, navette frequenti verso le aree commerciali e i diversi poli della manifestazione, corse di ritorno fino al termine delle iniziative e un potenziamento del trasporto pubblico nelle fasce di maggiore affluenza. Previsto anche un coordinamento con i tassisti, attraverso punti di salita e discesa chiaramente individuabili.

«Parcheggi, navette, autobus e taxi devono funzionare come un sistema coordinato. Occorre informare tempestivamente sulle limitazioni al traffico, tutelare gli accessi dei residenti e garantire collegamenti accessibili alle persone con disabilità», evidenzia il presidente della FeNAILP.

Sul fronte della sicurezza, l’associazione propone di sollecitare un presidio coordinato delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale non soltanto nelle aree centrali, ma anche nei vicoli, nei parcheggi, alle fermate e lungo i collegamenti pedonali, con particolare attenzione alla gestione dei flussi.

IL CONFRONTO CON IL COMUNE

La FeNAILP chiede ora un confronto operativo tra le Commissioni consiliari, gli uffici comunali, i responsabili della mobilità, i tassisti e le associazioni di categoria, per valutare le proposte e trasformarle in interventi concreti.

«Abbiamo inviato un documento sul quale chiediamo di lavorare insieme. Nelle prossime settimane renderemo pubblica anche un’ulteriore iniziativa della FeNAILP legata al periodo di Luci d’Artista», annuncia Saetta. L’obiettivo dichiarato è fare della manifestazione un’opportunità non soltanto per le zone più frequentate, ma per il commercio e la vita dell’intera città.