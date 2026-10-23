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De Luca: “Una manganellata ha funzione pedagogica”

  • Ottobre 23, 2026
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De Luca: “Una manganellata ha funzione pedagogica”

Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, interviene con toni duri sugli episodi di violenza verificatisi a Milano durante le proteste contro il caro vita e il caro carburanti. Nel corso della consueta diretta social del venerdì, il primo cittadino ha commentato gli scontri con le forze dell’ordine, ai quali avrebbero preso parte anche giovanissimi, definiti con il termine ormai diffuso di “maranza”.

Nel mirino di De Luca anche la nuova manifestazione annunciata per domani a Milano. Il sindaco ha rivolto un messaggio alle forze dell’ordine, invitandole a reagire con fermezza in caso di episodi violenti.

«Dico alle forze dell’ordine di rispondere, in caso di violenza, con determinazione e durezza. Una manganellata tra capo e collo ha anche una funzione… pedagogica…», ha dichiarato De Luca, utilizzando parole destinate a far discutere.

L’intervento si inserisce nel dibattito sulla gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni legate al caro vita e ai rincari dei carburanti, tra le preoccupazioni per le tensioni in piazza e il confronto sulle modalità di intervento delle forze di polizia.

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