Ibiza: ucciso 30enne di Pagani

n uomo è stato ritrovato senza vita a Ibiza dopo essere stato vittima di un accoltellamento: è quanto riportato dalla stampa spagnola e confermato da una fonte della Guardia Civil che indaga sul caso. Secondo i media locali, la vittima è un cittadino di Paganio di circa 30 anni, ma dalle autorità ancora nessuna conferma ufficiale. L’aggressione è avvenuta nell’area di Platja d’en Bossa vicino a un bar in quel momento chiuso, spiegano le cronache locali. Secondo il Diario de Ibiza e il Periodico de Ibiza la persona che ha accoltellato la vittima si è dato alla fuga. L’uomo, colpito da almeno una pugnalata, sarebbe stato visto da testimoni mentre si teneva la zona tra torace e addome con la mano per poi accasciarsi al suolo.