Ibiza: ucciso 30enne di Pagani

n uomo è stato ritrovato senza vita a Ibiza dopo essere stato vittima di un accoltellamento: è quanto riportato dalla stampa spagnola e confermato da una fonte della Guardia Civil che indaga sul caso. Secondo i media locali, la vittima è un cittadino di Paganio di circa 30 anni, ma dalle autorità ancora nessuna conferma ufficiale. L’aggressione è avvenuta nell’area di Platja d’en Bossa vicino a un bar in quel momento chiuso, spiegano le cronache locali. Secondo il Diario de Ibiza e il Periodico de Ibiza la persona che ha accoltellato la vittima si è dato alla fuga. L’uomo, colpito da almeno una pugnalata, sarebbe stato visto da testimoni mentre si teneva la zona tra torace e addome con la mano per poi accasciarsi al suolo.
Post Recenti
Categorie
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco