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Lotto: vincite a Sarno e Casal velino

  • Luglio 17, 2026
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Lotto: vincite a Sarno e Casal velino

Esulta la Campania con il Lotto. Come riporta Agipronews, ultime estrazioni di ieri hanno portato nella Regione un ricco bottino da oltre 157mila euro: colpo da 50mila euro a Sarno, in provincia di Salerno, grazie all’ambo 57-80 sulla ruota di Firenze in un punto vendita di Prolungamento Giacomo Matteotti; ancora nel Salernitano, centrati oltre 46mila euro a Casal Velino, in Via Portararo, con un terno e tre ambi sulla ruota di Venezia e una giocata da 15 euro; a questi si aggiungono due premi da 22.500 euro l’uno in provincia di Napoli a Casoria (in Via Armando Diaz) e Cimitile (in Via Nazionale delle Puglie), entrambi ottenuti con un terno e 5 euro giocati sulla ruota di Napoli, e altri 16mila euro a Castellammare di Stabia (NA), presso un esercizio di Via Annunziatella

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