Furti auto, Campania maglia nera

Furti di auto, la Campania è prima in Italia. Ogni giorno nel Paese vengono rubate 285 autovetture e quasi 90 tra moto e motorini, vale a dire oltre 136mila mezzi sottratti in un anno; i dati arrivano dall’analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Analizzando le statistiche Eurostat si scopre che l’Italia, con un rapporto di 231 furti di veicoli ogni 100.000 abitanti, occupa la quarta posizione della poco invidiabile classifica degli stati con il maggior numero di furti. Limitando l’analisi ai soli furti d’auto – questa volta in valori assoluti – e guardando all’interno dei confini nazionali, al primo posto si trova la Campania, dove nell’anno di rilevazione i furti denunciati sono stati 26.445.

In seconda posizione si trova il Lazio (18.071), in terza la Sicilia (15.555). Le regioni dove, invece, sono stati registrati meno furti sono il Friuli-Venezia Giulia con 239 episodi, il Trentino-Alto Adige (170) e la Valle d’Aosta, dove le auto rubate sono state appena 20.

Complessivamente, il fenomeno riguarda in misura maggiore le regioni del Sud Italia, dove si sono verificati il 45% dei furti totali, seguite da quelle del Centro (20%) e delle ai soli motocicli, le prime tre posizioni cambiano: al primo posto si trova il Lazio con 5.985 furti, seguito dalla Campania (5.167) e dalla Lombardia (4.178). Per i ciclomotori, invece, le regioni con più furti denunciati sono la Sicilia (1.328), la Campania (1.036) e la Lombardia (968).

In vista delle vacanze estive, Facile.it ha redatto un breve vademecum in cinque punti per ridurre il rischio che la propria auto venga rubata. 1) Evitate di parcheggiare in zone isolate, poco illuminate o nascoste da vegetazione fitta; sono il luogo preferito dai ladri per agire indisturbati. 2) Prima di scendere dalla macchina ricordatevi di non lasciare alcun oggetto in vista, anche se di poco valore come cavetti, monetine, borse o sacchetti (sia pure vuoti). 3) La temperatura in Auto, soprattutto se parcheggiata per ore sotto il sole, può superare tranquillamente i 40 gradi e la tentazione di lasciare un fine strino leggermente aperto è alta, ma non solo non servirebbe a nulla per ridurre il calore, bensì rappresenta un rischio per la sicurezza. 4) Tra le ultime frontiere in materia di furti vi è la clonazione del telecomando dell’auto; grazie a dispositivi tecnologici i malviventi riescono a ”catturare” le frequenze e il codice del telecomando e replicarlo per aprire il veicolo in qualsiasi momento. Se possibile, quindi, meglio chiudere con la chiave per ridurre questo rischio. 5) Sottoscrivi una polizza contro il furto. È una garanzia accessoria che va aggiunta all’Rc Auto obbligatoria; pochi lo sanno, ma può essere sottoscritta in qualsiasi momento.