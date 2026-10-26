Loffredo: Salerno ha fame di alberghi

di Erika Noschese

Un’estate dai numeri positivi, trainata dal clima favorevole, dal costante approdo delle navi da crociera e dalla spinta del nuovo aeroporto, si è da poco conclusa per Salerno. L’amministrazione guarda già al prossimo grande appuntamento con Luci d’Artista, i cui allestimenti procedono spediti in vista dell’accensione prevista per i primi di novembre. Per consolidare una vocazione turistica costruita negli ultimi vent’anni, la giunta traccia una netta svolta urbanistica. L’assessore al commercio e ai lavori pubblici, Dario Loffredo, delinea le priorità a breve e medio termine: bloccare le nuove costruzioni residenziali e favorire la realizzazione di strutture ricettive per soddisfare la crescente domanda internazionale. Questo piano parte dall’ultimo bando per l’area di via Vinciprova, un’operazione strategica destinata a ospitare un nuovo albergo a due passi dal mare.

Assessore Loffredo, l’estate è terminata ed è tempo di bilanci per la città di Salerno…

«È stata una buona estate per la città di Salerno, caratterizzata da un bel clima e da temperature elevate ogni giorno. Abbiamo visto tante navi da crociera e tante persone che hanno scelto la nostra città come meta turistica, il che significa che l’intuizione avuta dal nostro sindaco tanti anni fa è stata ottima. L’idea era quella di creare una città turistica partendo dalla stazione marittima, dalle crociere e dal ripascimento delle spiagge. Ora dobbiamo consolidare le basi affinché, anche grazie all’aeroporto, Salerno possa diventare un volano turistico sempre più importante».

Rilancio delle strutture turistiche in città. Quale l’obiettivo dell’amministrazione?

«Dobbiamo andare avanti. Dal punto di vista urbanistico, stiamo sviluppando nuove destinazioni per permettere la nascita di nuove strutture ricettive, che stanno crescendo tantissimo. Stiamo lavorando in modo molto serio per fermare le nuove costruzioni residenziali e dare invece la possibilità ai tanti gruppi che ce lo chiedono di realizzare nuovi alberghi. Salerno ha bisogno, ha fame di alberghi. I turisti devono venire in città e trovare strutture assolutamente adeguate. Stiamo procedendo in questa direzione e molti progetti sono in rampa di lancio: siamo convinti che nei prossimi due o tre anni Salerno avrà almeno quattro o cinque alberghi di fama internazionale».

Il Comune ha messo a bando una struttura in via Vinciprova, quale l’obiettivo finale?

«Il bando di via Vinciprova è un progetto in cui crediamo molto. Si tratta dell’ultimo nato: un’area di oltre cinquemila metri quadri, proposta a un prezzo che riteniamo incoraggiante, pari a circa tre milioni di euro. Il nostro obiettivo è offrire la possibilità di costruire un nuovo albergo a due passi dalla stazione marittima e di fronte al mare. È l’ennesima destinazione urbanistica che abbiamo individuato per far crescere la nostra città. Siamo convinti che la direzione sia quella giusta. Oltre a Vinciprova, nasceranno nuovi alberghi anche nelle aree retrostanti, nelle zone alte e nella zona orientale. Dobbiamo solo continuare a lavorare come stiamo facendo».

L’amministrazione intende rilanciare il turismo in città anche in vista di Luci d’Artista…

«Luci d’Artista è ormai un’iniziativa consolidata da oltre vent’anni, nata grazie all’intuizione del nostro sindaco Vincenzo De Luca. Il montaggio delle installazioni sta procedendo in modo spedito e credo che saremo pronti ad accenderle nei primi quindici giorni di novembre. In virtù di questa crescita cittadina, favorita dal clima, dal massiccio numero di navi da crociera attese anche per il prossimo anno e dal successo dell’aeroporto di Salerno, che registrerà un ulteriore incremento di voli, siamo convinti di dover rilanciare il settore alberghiero. Considerando anche i limiti normativi che ci impediscono di espandere le residenze, dobbiamo puntare tutto sul rilancio turistico. I prossimi anni saranno all’insegna degli alberghi e delle strutture sportive».