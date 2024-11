Light, il gattino tra i rifiuti salvato da Salerno Pulita

Finisce con il lieto fine la brutta avventura di Light, un gatto padronale che, intrufolatosi in un contenitore tra rifiuti da portare via, era stato involontariamente prelevato da un operatore di Salerno Pulita. L’animale è finito nel cassone di un camion dei rifiuti e ha fatto un viaggio a sorpresa per lui e per i suoi proprietari. Gli stessi, residenti a Sant’Eustachio, quando non hanno più trovato il gatto, conoscendo l’abitudine dell’animale a nascondersi, hanno intuito che avesse potuto nascondersi e finire da qualche parte ed essere in pericolo. Per questo, hanno così lanciato l’allarme riuscendo a contattare anche i dipendenti di Salerno Pulita che si erano occupati del prelievo dei rifiuti. Ad occuparsi del recupero sono stati Mario Petrosino e Matteo Adamo. Quest’ultimo è un lavoratore della società noto proprio per la sua passione per gli animali. È stato Matteo, infatti, che ad aprile del 2023 fu protagonista di un altro speciale salvataggio, un furetto finito tra i rifiuti, ad aver ritrovato e salvato l’animale che, spaventato, era rimasto tra i sacchi e ha dato fiducia al nostro operatore, facendosi recuperare e ritornando così nella sua famiglia. «Tanta gioia per i proprietari del gatto che è tornato nella sua casa, ma anche per i nostri operatori contenti di aver messo al sicuro il piccolo Light», hanno dichiarato con entusiasmo attraverso i canali social dalla Salerno Pulita, guidata dall’amministratore unico Vincenzo Bennet.