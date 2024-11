Telemedicina, Verrengia e Humanitas-insieme

Si fonda su due parole d’ordine, innovazione e prevenzione la sinergia proficua tra i centri Verrengia e l’associazione Humanitas, del presidente Roberto Schiavone, ribadita ancora una volta questa mattina, anche attraverso un momento di confronto scientifico su telemedicina infermieristica a domicilio, ospitato al Hotel Mediterranea. Mentre per molti queste parole sono ancora avveniristiche e rappresentano un futuro difficile da attuare, Verrengia e Humanitas collaborano per fare in modo di offrire un servizio già attivo. Sul territorio della provincia di Salerno come è stato spiegato questa mattina attraverso la testimonianza di medici ed esperti in grado di far emergere i significativi vantaggi di questo tipo di servizio che porta gli infermieri a casa e aiuta soprattutto le persone che hanno maggiori difficoltà e disagi. Le tecnologie digitali stiano trasformando la modalità di assistenza sanitaria, consentendo interventi tempestivi e personalizzati direttamente nel comfort delle case dei pazienti come ha ricordato il presidente schiavone nel suo intervento nel corso del quale ha ringraziato i Centri Verrengia ed il direttore Carmine Giordano per il percorso avviato che ha consentito di rappresentare un paso verso il futuro della sanità in provincia di Salerno.