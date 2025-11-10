“Libera associazione forense”, l’incontro

Nei giorni scorsi, nella splendida cornice dell’Abbazia Benedettina della SS. Trinità di Cava dei Tirreni, si è celebrato il Convegno “Prendiamoci cura di me – Il superiore interesse del minore nel conflitto familiare” organizzato dalla “Libera Associazione Forense”, Sodalizio presieduto dall’Avvocato Luigi Montella, noto civilista del Foro di Nocera Inferiore. L’evento, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore ai fini della formazione obbligatoria, è stato molto apprezzato dai numerosi avvocati presenti, attesa l’estrema delicatezza del tema trattato. Visibilmente commosso, il Presidente Montella – prima dell’apertura dei lavori – ha commemorato gli Avvocati Raffaele Astarita e Gianfranco Toscano, già iscritti alla Libera Associazione Forense e venuti a mancare lo scorso luglio, dei quali ha ricordato l’immenso amore per la toga, il galantomismo, l’elevata professionalità e la disponibilità verso i Colleghi. Parole di elogio per l’iniziativa della Laf sono state pronunziate dal Presidente del Coa di Nocera Inferiore, avvocato Anna Laura De Nicola, che ha salutato con affetto i familiari degli avvocati Astarita e Toscano, presenti al Convegno. In un’aula gremita in ogni ordine di posto, hanno poi preso la parola il Dott. Vito Colucci, – Presidente della II Sezione Civile della Corte di Appello di Salerno – che ha relazionato su: “l’interesse del minore a seguito della crisi della coppia genitoriale. Modalità dell’affidamento e profili patrimoniali. Breve commento all’Ordinanza n. 21969/2024 della Suprema Corte di Cassazione”. E’ seguito, poi, l’intervento del Presidente Vicario del Tribunale per i Minorenni di Salerno, Dott. Giovan Francesco Fiore, che ha intrattenuto l’uditorio sul tema “l’interesse del minore nei procedimenti de potestate, di adozione e di autorizzazione al soggiorno in Italia per famiglie extracomunitarie” e quello della Dott.ssa Anna Maria Campitiello, Mediatrice Familiare, iscritta nell’elenco dei Mediatori Familiari presso il Tribunale di Nocera Inferiore, che ha relazionato su “il diritto del minore alla continuità affetiva: la funzione genitoriale oltre la crisi della coppia”. Ha introdotto i lavori l’Avv. Carmela Ferrara, esponente di Libera Associazione Forense. Non sono mancati, sia da parte dell’Avv. Montella che degli illustri relatori, alcuni spunti di riflessione sulla inopportunità dell’applicazione della cd. “trattazione scritta” in materie così delicate che richiedono necessariamente la “presenza” dell’avvocato in udienza ai fini di una efficace e collaborativa interlocuzione con il magistrato. Hanno preso parte all’evento, svoltosi nella suggestiva “Sala delle Farfalle” dell’Abbazia Benedettina, i rappresentanti dell’Associazione “ATF” di Mercato San Severino, Avv. Antonio Cavaliere, “Nova Tempora” di Torre Annunziata, Avv. Giovanna Tucci, della Camera Minorile di Nocera Inferiore, Avv. Gianfranco Trotta, della Camera Civile di Nocera Inferiore, Avv. Veronica Avella, l’Avv. Maria Teresa De Scianni dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Sezione di Salerno, l’Avv. Italo Meoli del Movimento Forense e l’Avv. Lorenzo Napoli, GOP in servizio presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore. Nel concludere i lavori, l’Avv. Montella ha brevemente fatto cenno ai contenuti del Disegno di Legge n. 1136 in discussione al Senato, contenente una proposta innovativa per la tutela dei minori nell’era digitale, ha ringraziato Padre Abate Michele Petruzzelli per la squisita ospitalità concessa alla Libera Associazione Forense e ha espresso vivo compiacimento per la presenza al Convegno sia di alcuni esponenti del Consiglio dell’Ordine di Nocera Inferiore sia del Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato, già Giudice Istruttore presso il Tribunale di Nocera Inferiore, oggi componente delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, definito dal Presidente Montella un “galantuomo che incarna in se tutte le qualità che un magistrato dovrebbe possedere: garbo, saggezza, competenza e discrezione” .