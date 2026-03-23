“Libera Associazione Forense”, impegno per l'Avvocatura - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Avella con Franco Mari, Udc con Zambrano
“Libera Associazione Forense”, impegno per l’Avvocatura
Referendum: affluenza al 46%
Paganese vittoriosa, Novelli soddisfatto
Provincia Nocera Inferiore

“Libera Associazione Forense”, impegno per l’Avvocatura

  • Marzo 23, 2026
  • 0
  • 112
  • 2 Min Read
“Libera Associazione Forense”, impegno per l’Avvocatura

Lo scorso 18 marzo una folta rappresentanza di “Libera Associazione Forense”, Sodalizio presieduto dall’Avv. Luigi Montella del Foro di Nocera Inferiore, è stata ricevuta presso la sede della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, in Via Ennio Quirino Visconti, Roma, dal Vice Presidente dell’Ente, Avv. Vito Caldiero e dal Consigliere Giancarlo Renzetti. Oggetto dell’incontro, è stata la proposta – contenuta in un documento consegnato all’Avv. Caldiero – di Libera Associazione Forense di adesione dell’Istituto previdenziale alla “rottamazione quinquies”, prevista dalla L. n. 199/2025, al fine di superare l’attuale esclusione dei debiti verso Cassa Forense dalla definizione agevolata, ad oggi limitata ai soli contributi INPS e, quindi, fonte di disparità rispetto alla precedente “rottamazione quater” prevista dalla L. n. 197/2022. Come ribadito dall’Avv. Montella, “ciò costituirebbe un significativo segnale di attenzione istituzionale verso le istanze dell’Avvocatura, teso ad assicurare parità di trattamento tra contribuenti e a riaffermare il principio secondo cui l’autonomia delle Casse di previdenza private non può tradursi in un pregiudizio per gli iscritti”. Si è altresì discusso di welfare e, nei limiti delle esigenze finanziarie e di sostenibilità dell’Ente di previdenza, di auspicabile miglioramento della polizza sanitaria di base riservata agli iscritti a Cassa Forense. Al termine dell’incontro, nel corso del quale è intervenuto, seppur telefonicamente perché influenzato, il Presidente di Cassa Forense, Avv. Marisa Annunziata, l’Avv. Luigi Montella nel ringraziare per la cortese sensibilità e per il vivo interesse mostrato gli avvocati Caldiero e Renzetti, ha precisato che “Libera Associazione Forense, pur essendo una piccola realtà associativa territoriale, intende porsi, con profonda umiltà, al servizio dell’Avvocatura nell’ottica di una proficua e sincera collaborazione con le Istituzioni forensi”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Nocerina Provincia Agro Nocerino Sarnese

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013