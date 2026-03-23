“Libera Associazione Forense”, impegno per l’Avvocatura

Lo scorso 18 marzo una folta rappresentanza di “Libera Associazione Forense”, Sodalizio presieduto dall’Avv. Luigi Montella del Foro di Nocera Inferiore, è stata ricevuta presso la sede della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, in Via Ennio Quirino Visconti, Roma, dal Vice Presidente dell’Ente, Avv. Vito Caldiero e dal Consigliere Giancarlo Renzetti. Oggetto dell’incontro, è stata la proposta – contenuta in un documento consegnato all’Avv. Caldiero – di Libera Associazione Forense di adesione dell’Istituto previdenziale alla “rottamazione quinquies”, prevista dalla L. n. 199/2025, al fine di superare l’attuale esclusione dei debiti verso Cassa Forense dalla definizione agevolata, ad oggi limitata ai soli contributi INPS e, quindi, fonte di disparità rispetto alla precedente “rottamazione quater” prevista dalla L. n. 197/2022. Come ribadito dall’Avv. Montella, “ciò costituirebbe un significativo segnale di attenzione istituzionale verso le istanze dell’Avvocatura, teso ad assicurare parità di trattamento tra contribuenti e a riaffermare il principio secondo cui l’autonomia delle Casse di previdenza private non può tradursi in un pregiudizio per gli iscritti”. Si è altresì discusso di welfare e, nei limiti delle esigenze finanziarie e di sostenibilità dell’Ente di previdenza, di auspicabile miglioramento della polizza sanitaria di base riservata agli iscritti a Cassa Forense. Al termine dell’incontro, nel corso del quale è intervenuto, seppur telefonicamente perché influenzato, il Presidente di Cassa Forense, Avv. Marisa Annunziata, l’Avv. Luigi Montella nel ringraziare per la cortese sensibilità e per il vivo interesse mostrato gli avvocati Caldiero e Renzetti, ha precisato che “Libera Associazione Forense, pur essendo una piccola realtà associativa territoriale, intende porsi, con profonda umiltà, al servizio dell’Avvocatura nell’ottica di una proficua e sincera collaborazione con le Istituzioni forensi”.