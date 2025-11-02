L'ex principe Andrea perderà anche il titolo di viceammiraglio - Le Cronache
Il Sistema Stanzione apre ai figli di magistrati e politici
Becker: “Sinner mi chiese di allenarlo”. Il consiglio decisivo per la carriera di Jannik
Pasolini e il cinema
  • Novembre 2, 2025
  • 0
  • 48
  • 2 Min Read
L’ex principe Andrea perderà anche il titolo di viceammiraglio

(Adnkronos) – Il governo del Regno Unito ha riferito che priverà l'ex principe Andrea del titolo onorifico di viceammiraglio, l'ultimo grado militare rimastogli. Andrew è stato privato dei suoi titoli militari onorari da sua madre, la defunta regina Elisabetta II, nel 2022 dopo essere stato citato in giudizio da Virginia Giuffre, principale accusatrice del molestatore sessuale statunitense Jeffrey Epstein. L'ultima decisione arriva dopo che giovedì re Carlo III ha revocato tutti i titoli e gli onori reali rimanenti al fratello minore, a causa della crescente rabbia del Regno Unito per i legami di Andrea con Epstein. "Abbiamo visto Andrew rinunciare alle posizioni onorarie che ha ricoperto nell'esercito. Sotto la guida del re, stiamo lavorando per rimuovere l'ultimo titolo rimanente di viceammiraglio che gli è stato conferito", ha dichiarato alla Bbc il ministro della Difesa John Healey, aggiungendo che il governo si sarebbe anche fatto guidare dal re nella decisione se Andrea debba perdere le sue medaglie militari. Il fratello minore del re rivestì il ruolo di pilota di elicottero della Royal Navy nella guerra delle Falkland del 1982. Si ritirò nel 2001 dopo 22 anni di servizio. Andrew ha sempre negato di aver abusato sessualmente di Giuffre, la quale ha dichiarato nelle sue memorie postume pubblicate in ottobre di essere stata vittima di tratta per avere rapporti sessuali con lui in tre occasioni, due delle quali quando aveva solo 17 anni.  
—internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)

